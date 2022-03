Gespräche zwischen Ukraine und Russland : "Technische Pause" bei Verhandlungen - Fortsetzung am Dienstag

"Technische Pause" bei Verhandlungen - Fortsetzung am Dienstag

Die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland ist am Montag gestoppt worden und soll am Dienstag fortgesetzt werden. Die Gespräche seien hart und schwierig ist aus den ukrainischen Reihen zu hören.

"Wir machen bis morgen eine technische Pause in den Verhandlungen", um "weitere Arbeit der Unterarbeitsgruppen und die Klärung" einiger Verhandlungsbegriffe zu ermöglichen, teilte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf Twitter mit. Aber: „Die Verhandlungen dauern an.“ Am Montagmorgen hatten die Gespräche der Kriegsparteien per Videkonferenz begonnen. Die Verhandlungen seien "hart", hatte Podoljak zuvor gesagt. Beide Seiten seien jedoch dabei, ihre "spezifischen Positionen" darzulegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Gespräche als "schwierig".