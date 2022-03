Sanktionen, Boykotts und Botschaften: So reagiert die Welt auf Russlands militärische Invasion in der Ukraine. Wegen Nähe zu Putin entließ Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den 68-jährigen russischen Dirigenten Waleri Gergijew mit sofortiger Wirkung. Gergijew habe seine Haltung nicht "überdacht und revidiert", so OB Reiter.