Halbes Jahr erbitterter Kampf Selenskyj will Bachmut nicht aufgeben

Beobachter bezweifelten, ob die Ukraine Bachmut weiter verteidigen sollte. Zwar habe der Widerstand viel gebracht, indem er Russland Soldaten und Munition gekostet habe, schrieb Michael Kofman von der Denkfabrik CAN in Virginia am Sonntagabend bei Twitter. Doch könnte das Festhalten daran den Erfolg einer Offensive beeinträchtigen, für die die Ukraine Ressourcen zusammenziehen wolle. Die Denkfabrik Institute for the Study of War teilte mit, es könnte für Kiew sinnvoller sein, sich auf Stellungen zurückzuziehen, die leichter zu verteidigen seien.