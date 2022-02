Krieg in Europa : Das Unfassbare ist geschehen

Rauch und Flammen in der Nähe des Flusses Dnjepr in der Ukraine. Die russischen Truppen haben einen Angriff auf die Ukraine gestartet. Foto: dpa/Mary Ostrovska

Meinung Berlin Ein Krieg mitten in Europa: Russland greift die Ukraine von mehreren Seiten an. Der Westen ist geschockt, dennoch bislang einig. Krisentreffen bestimmen den Tag. Was bedeutet der Angriff für Deutschland?