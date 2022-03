Russlandbild der Deutschen : Aus Desinteresse wird Angst

Von einem der Demonstranten in Bremen wird ein Schild hochgehalten, auf dem ein Bild von Wladimir Putin mit der Aufschrift „Stop Him - Stop War - Bloody Killer“ zu sehen ist. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Analyse Düsseldorf Vor dem Ukraine-Krieg gab es in Deutschland wenig Interesse an Russland, jetzt ist es schwierig geworden, sich ein Bild von den wahren Kräfteverhältnissen dort zu verschaffen. Was das für den weiteren Verlauf des Krieges bedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist ein solcher Bruch mit den zivilisatorischen Standards, die Europa erreicht zu haben glaubte, dass selbst Experten ihn nicht für möglich hielten – bis zum 24. Februar. Doch zur Wahrheit dieser kollektiven Fehleinschätzung gehört auch, dass Russland die deutsche Öffentlichkeit bis vor kurzem wenig interessiert hat. Russlands Präsident Wladimir Putin, der Mann ohne Gesicht, wie die Publizistin Masha Gessen schreibt, machte gelegentlich mit Bildern absurd inszenierter Männlichkeit von sich Reden – beim Eisbaden oder bei der Jagd.

Es gab bestürzende Vorfälle, den von Russland beauftragten Mord im Berliner Tiergarten, die Vergiftung des Kremlkritikers Alexei Nawalny, den unmenschlichen Umgang mit ihm als politischen Gefangenen, die Eingriffe in die öffentliche Sphäre schon vor dem Krieg etwa durch das Verbot der Organisation Memorial. Das alles fügte sich zu einem Bild der Düsternis, der zunehmenden Repression und Fremdheit. Doch das schreckte mehr ab, als wichtiges Interesse zu wecken.

In Umfragen wie dem Report 2020 des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien wünschte sich noch ein Drittel der Deutschen engere deutsch-russische Beziehungen, knapp ein Viertel zeigte sich zufrieden mit den bestehenden. Seit dem Angriff auf die Ukraine ist das gekippt. Gerade hat eine Allensbach-Umfrage ergeben, dass sich drei von vier Deutschen durch das russische Vorgehen in der Ukraine persönlich bedroht fühlen. Jeder Dritte hält einen Weltkrieg für ein realistisches Szenario. Aus Desinteresse ist Angst geworden, aber das Bild bleibt unscharf.

Wendet man sich an Russlandexperten, die plötzlich so gefragt sind wie Virologen nach Ausbruch der Pandemie, nach den blinden Flecken im deutschen Russlandbild, wird es schnell grundsätzlich. Schon die Gleichsetzung Russlands mit der Sowjetunion sei ein Problem in der deutschen Wahrnehmung, sagt der Marburger Publizist Gerd Koenen. Die Sowjetunion sei mehr oder weniger friedlich zerfallen, Russland ein Teil dieses Staatenverbundes gewesen und hätte beginnen können, sich um seine Belange zu kümmern. Doch Putin stelle es stets so dar, als habe Russland mit dem Zerfall der Sowjetunion etwas von sich weggegeben, das es sich nun wiederholen dürfe.

Teile des Westens folgen diesem Narrativ, sagt Koenen. Jetzt gebe es einen Klimasturz in den deutsch-russischen Beziehungen, weil Deutschland plötzlich bemerke, dass Putin nicht etwa die alte Sowjetunion wiederherstellen wolle, sondern ein großrussisches Imperium alten Stils mit zaristischen und stalinistischen Elementen. „Man hätte das spätestens seit dem Georgienkrieg verstehen können“, sagt Koenen, „aber der Westen wollte es nicht sehen.“ Nun müsse man erleben, wie Putin die Herstellung dieses Imperiums allen Ernstes beginne – durch den Angriff auf ein selbstständiges Land, dem er das Existenzrecht abspricht.

Die Filmemacherin Irene Langemann hat zahlreiche Dokumentationen über Russland und Weißrussland gedreht, zuletzt über „Russlands Milleniumskinder“, die Generation, die mit Putin als Staatschef aufgewachsen ist. „In der chaotischen Phase nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde Russland in der deutschen Wahrnehmung dämonisiert, es gab nur noch Geschichten über Raubtierkapitalismus, Mafia – nichts über die russische Hochkultur, wenig über die Versuche der durchschnittlichen Menschen, unter den neuen Verhältnissen zurecht zu kommen. Es gab einfach keine freundliche Seite im deutschen Russlandbild“, sagt Langemann.

Sie drehte damals eine Doku über „Russlands Wunderkinder“ am Moskauer Konservatorium, um in Deutschland ein anderes Russland zu zeigen. Doch musste sie für ihre Filmprojekte immer sehr kämpfen. Im Moment versucht Langemann selbst, sich ein Bild von der Lage in Russland zu machen. „Ich habe Freunde in Moskau, die völlig verzweifelt sind“, sagt Langemann, „sie schämen sich für ihr Land, wissen nicht mehr, wie sie dort weiter leben sollen, sehen aber keinen Weg heraus.“ Junge Männer fürchteten, eingezogen und in einen Krieg geschickt zu werden, den sie aus tiefster Seele ablehnen. Von Freunden, etwa aus Sibirien, hört sie aber auch, dass dort viele Menschen hinter dem Krieg stünden, weil sie Putins Propaganda glaubten und davon ausgingen, die Ukraine müsse tatsächlich „entnazifiziert“ werden. Umfragen, deren Verlässlichkeit nicht zu überprüfen sind, vermelden, 70 Prozent der russischen Bevölkerung stünden hinter dem Krieg, während das Sterben und die Zerstörung in der Ukraine Tag um Tag weitergehen, ohne dass die russische Bevölkerung davon noch erführe. Letzte staatsunabhängige Informationsquellen wie Facebook sind inzwischen auch versiegt.

Russischsprachige Freunde in der Ostukraine, die Langemann ebenfalls kontaktierte, antworteten ihr zum ersten Mal auf Ukrainisch, das Russische wollen sie nicht mehr verwenden. „Es ist im Moment sehr schwer, alle diese Entwicklungen einzuschätzen“, sagt Langemann. Jedenfalls sei es für Filmemacherinnen wie sie derzeit kaum möglich, ihre Arbeit in Russland fortzusetzen. Sich ein Bild von der gesellschaftlichen Wirklichkeit in Russland zu verschaffen, wird immer schwieriger.