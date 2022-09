Nach Scheinreferenden : Russland will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren

Frauen hängen eine russische Flagge in ihrem Geschäft in Luhansk auf. Foto: dpa/-

Moskau Russland will am Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag im Kreml mit Staatschef Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme dieser Regionen in die Russische Föderation unterzeichnet werden.

Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen. „Im Großen Kremlpalast findet um 15 Uhr (14 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut Agentur Interfax. International wird der Schritt nicht anerkannt.

Die Statthalter der russisch besetzten Gebiete von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson würden bei der Zeremonie am Freitag entsprechende Verträge unterzeichnen, sagte Peskow. Die Ukraine und der Westen erkennen die am Dienstag abgeschlossenen Abstimmungen nicht an.

(zim/AFP/AP)