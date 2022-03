Ein Monat „Z-Invasion“ : Russland scheitert an „sowjetischem Denken“

Berlin/Kiew Experten sehen die Ukraine vor einem langen Krieg. Russland greift brutaler an, sitzt aber dennoch auf Positionen fest - und erleidet schwere Verluste.

Ausgebrannte Panzerwracks und Leichen in russischen Uniformen: Vier Wochen nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Präsident Wladimir Putin von seinen Zielen weit entfernt - obwohl er rücksichtslos auf Wohnblocks und Industrieanlagen feuern lässt. Im Gegenteil: Die russischen Soldaten graben sich in ihren Stellungen ein und warten auf Nachschub für die „Z-Invasion“, deren Fahrzeuge mit dem Buchstaben gekennzeichnet sind.

Mindestens 6000 russische Soldaten sind schon tot, sagen westliche Militärexperten der Deutschen Presse-Agentur. Und dies sei eine konservative Berechnung, die Zahl könne deutlich größer sein, vielleicht sogar im fünfstelligen Bereich. Dazu passt: Die kremlnahe russische Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ nannte am Wochenende online kurzzeitig die Zahl von 9861 russischen Soldaten, die inzwischen gefallen seien - was schnell korrigiert wurde.

„Dieser Krieg wird weder leicht noch schnell enden“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden , Jake Sullivan, vor einer Reise Bidens nach Europa . „Es werden harte Tage auf die Ukraine zukommen, am härtesten für die ukrainischen Truppen an der Front und für die Zivilbevölkerung unter russischem Beschuss.“

Noch zu Beginn des vergangenen Jahres hat die polnische Armee in einer Übung einen russischen Angriff auf den eigenen Staat simuliert. Bei der Stabsübung „Zima 2020“ (Winter 2020) wurde mit Beteiligung Tausender polnischer Offiziere eine großangelegte Offensive russischer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und aus der Luft durchgespielt. Das schockierende Ergebnis: Nach 4 bis 5 Tagen war Warschau eingekesselt, große Gebiete Polens waren in russischer Hand und der Angreifer auf dem Weg weiter in Richtung deutscher Grenze.

Der Militärexperte Michael Karl, der sich als Forscher der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS mit Russland und Osteuropa befasst, geht davon aus, dass sich die technische Modernisierung der russischen Streitkräfte seit Wladimir Putin deutlich verbessert hat. „Aber was die Art der Kriegführung angeht, da hat sich nicht viel geändert. Angegriffen wird in Wellen.“ Die Ukrainer entzögen sich allerdings dem sogenannten Begegnungsgefecht. Damit sind Situationen gemeint, in denen Truppen überraschend auf den Feind treffen und sofort den Kampf aufnehmen. Die Ukrainer bekämpften den russischen Feind dagegen unter anderem aus dem Hinterhalt, so Karl. Die russischen Truppen würden ähnlich wie einst in Grosny von allen Seiten aufgerieben.