Für humanitären Korridor : Russland ordnet Feuerpause für die Städte Mariupol und Wolnowacha an

Moskau/Kiew In der Nacht noch äußerte der Bürgermeister von Mariupol die Hoffnung auf einen zeitweiligen Waffenstillstand. Nun hat das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause für Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angekündigt.

Das russische Militär hat eine Feuerpause für humanitäre Korridore in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet. Die Einstellung des Feuers trete um 8.00 Uhr (MEZ) in Kraft, damit Zivilisten die eingekesselten Städte verlassen könnten, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Samstag laut der Agentur Interfax. „Die humanitären Korridore und Wege raus sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt“, teilte das Ministerium in Moskau mit.