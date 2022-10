Möglicherweise russischer Vergeltungsschlag : Russland feuert erneut auf mehrere ukrainische Städte

Kiew In Kiew fiel nach Angaben von Bürgermeister Klitschko die Stromversorgung von 350.000 Wohnungen aus. In mehreren Regionen gab es Notabschaltungen. Präsidialamtsleiter Jermak wirft Russland einen Kampf „mit zivilen Einrichtungen“ vor.

Russland hat am Montag nach ukrainischen Angaben erneut kritische Infrastruktur in mehreren Städten angegriffen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, in der Hauptstadt sei deswegen die Stromversorgung von 350 000 Wohnungen unterbrochen worden. In der Hauptstadtregion gab es Notabschaltungen und die Behörden teilten mit, die Stromversorgung müsse möglicherweise länger unterbrochen bleiben.

In Charkiw wurden den Behörden zufolge zwei Infrastruktureinrichtungen getroffen und die U-Bahn stellte den Betrieb ein. Auch Teile des ukrainischen Eisenbahnnetzes waren nach Behördenangaben ohne Strom. Auch in Saporischschja seien wegen Schäden an der Infrastruktur Notabschaltungen möglich. In der Stadt Winnyzja schlugen Teile einer von der Luftabwehr abgeschossenen Rakete in zivile Gebäude ein und richteten Sachschaden an, teilte Regionalgouverneur Serhij Borsow mit.