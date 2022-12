Mehr als 60 Geschosse Russland beschießt erneut ukrainische Städte

Russland hat die Ukraine mit einer weiteren Welle von Luftangriffen überzogen. Die ukrainische Luftwaffe sprach am Freitag von mehr als 60 Geschossen. In der Großstadt Krywyj Rih im Zentrum des Landes gab es zwei Tote, als eine Rakete in ein Wohngebiet einschlug. In den Millionenstädten Kiew und Charkiw fielen Strom und Wasser aus. Auch in der benachbarten Republik Moldau war die Stromversorgung erneut gestört.