Digitale Kriegsführung : Russische Cyber-Einheiten legen Dossiers über Ukrainer an

Moskau Die Vorstellung wirkt beängstigend – und auch das dürfte Teil der Strategie sein. Seit Monaten sammelt Moskau mithilfe von Hackern persönliche Daten über Millionen Menschen in der Ukraine. In besetzten Gebieten können die Truppen dadurch gezielt gegen Kritiker vorgehen.

In welchem Maße Regierungen digitale Informationen für soziale Kontrolle nutzen können, zeigt das Beispiel China – und nicht zuletzt die dortige Unterdrückung der uigurischen Minderheit. Für Kiew war es daher nicht überraschend, dass Russland schon vor dem Krieg begann, persönliche Daten von überzeugten ukrainischen Patrioten zu sammeln. „Die Idee war die, diese Menschen in einer frühen Phase der Besatzung zu töten oder zu inhaftieren“, sagt Victor Schora, ein führender Vertreter der ukrainischen Cyber-Abwehr.

Der aggressive Datenklau nahm laut Schora unmittelbar vor Beginn der Invasion zu. Seine Behörde, der Staatliche Dienst für spezielle Kommunikation und Informationsschutz, beobachtete dabei auch, wie russische Hacker gezielt einzelne Personen ins Visier nahmen. Serhij Demedjuk, Vize-Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine , bestätigt per E-Mail, dass Russland auch weiterhin versuche, über persönliche Daten Zugang zu digitalen Netzwerken der Regierung zu erlangen. Der Cyber-Krieg sei „gerade wirklich in der heißen Phase“.

Es gibt wenig Zweifel daran, dass Russland in militärisch eroberten Gebieten gezielt auf politische Verfolgung setzt. Nach ukrainischen Angaben haben russische Soldaten in etlichen Fällen lokale Anführer getötet und entführt. Demedjuk räumt ein, dass bei einem Hacker-Angriff am 23. Februar, also einen Tag vor Beginn der Invasion, auch „ein kleiner Teil“ der Daten des Innenministeriums erbeutet worden sei. Experten von Cybersicherheitsunternehmen wie Eset betonen allerdings, dass die Infiltrationen der Netzwerke schon Monate zuvor begonnen hätten.

Seit Beginn der Invasion nimmt Russland nach Angaben von Schora und der Cybersicherheitsfirma Proofpoint auch europäische Organisationen ins Visier, die ukrainischen Flüchtlingen helfen. Bei einem Angriff am 1. April wurde in der Ukraine ein nationales Call-Center lahmgelegt, das Anfragen und Beschwerden zu verschiedensten Themen annimmt – zu Korruption und häuslicher Gewalt ebenso wie zu Flüchtlingen und der Unterstützung von Kriegsveteranen. Hunderttausende Ukrainer haben die Hotline genutzt und dabei oft persönliche Daten wie E-Mail-Adressen, Anschriften und Telefonnummern hinterlassen.

Eine andere Methode sind sogenannte Spear-Phishing-Angriffe auf einzelne Personen. In den zurückliegenden Wochen galten diese vor allem Vertretern der Sicherheitskräfte sowie nationaler und lokaler Behörden mit Zugriff auf sensible Datenbanken. Am 31. März teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit, in der Region Dnipropretrowsk sei eine von Russland kontrollierte „Bot Farm“ sichergestellt worden, die Textnachrichten an 5000 ukrainische Soldaten, Polizisten und SBU-Agenten verschickt habe, in denen diese zur Aufgabe oder zu Sabotageakten aufgefordert worden seien.