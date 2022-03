Ukraine-Krieg : Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen nach Kiew

Ein ukrainischer Soldat und ein Feuerwehrmann untersuchen ein zerstörtes Gebäude in Kiew nach einem Bombenanschlag. Foto: Vadim Ghirda / dpa

Warschau Die drei Staatsoberhäupter wollen im Laufe des Tages in die stark umkämpfte ukrainische Hauptstadt einreisen, um der dortigen Regierung die Unterstützung der Europäischen Union (EU) zu versichern.

Inmitten der sich intensivierenden Kämpfe um Kiew wollen die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt reisen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki werde mit seinen Kollegen Petr Fiala und Janez Jansa nach Kiew reisen, um dort dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal die Unterstützung der EU zu versichern, teilte die Regierung in Warschau mit.