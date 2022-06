Ukraine-Krieg : Putin reagiert empfindlich auf Nato-Pläne und G7-Scherze - Die Nacht im Überblick

Kiew/Aschgabat Der bisherige Druck auf Russland reicht nicht, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj. Unterdessen deutet Kremlchef Putin zukünftige Spannungen mit Schweden und Finnland an. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Trotz westlicher Waffenlieferungen bleibt die Lage ukrainischer Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj extrem schwierig. „Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten“, sagte Selenskyj in der Nacht zum Donnerstag in seiner täglichen Videoansprache. Kremlchef Wladimir Putin drohte unterdessen mit Gegenmaßnahmen nach einem Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten die traditionell Militärbündnis-freien Länder den Nato-Beitritt beantragt. „Wir haben mit Schweden und Finnland keine Probleme, wie wir sie mit der Ukraine haben“, sagte Putin am Mittwoch in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabad vor Journalisten. Es gebe mit den beiden Ländern keine „territorialen Differenzen“. Sollten in den Staaten jedoch „Militärkontingente und militärische Infrastruktur stationiert werden“, wäre Russland gezwungen, in gleicher Weise zu reagieren, fügte Putin hinzu.