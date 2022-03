Russischer Angriff auf die Ukraine : Olena Selenska wirft dem Kreml "Massenmord" vor

Kiew Die Frau des ukrainischen Staatschefs hebt in einem Brief das Leiden der Zivilbevölkerung im Land hervor und verweist auf die Schicksale bislang getöteter Kinder.

Die Frau des ukrainischen Staatschefs, Olena Selenska, hat Russland in einem offenen Brief "Massenmord" an Zivilisten vorgeworfen. "Trotz der Beteuerungen der vom Kreml unterstützten Propagandaorganisationen, die dies als 'Sondereinsatz' bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Massenmord an ukrainischen Zivilisten", erklärte sie in dem am Dienstagabend veröffentlichten Brief. Sie verwies insbesondere auf die Kinder unter den Getöteten und nannte Beispiele.