Krieg in Osteuropa : Moskau will angeblich nicht den Sturz der ukrainischen Regierung

Moskau will angeblich nicht den Sturz der ukrainischen Regierung

Krieg in Osteuropa

Blick auf durch den Beschuss der russischen Armee zerstörte Häuser von Butscha in der Nordukraine. Foto: dpa/-

Moskau Nach Angaben des russischen Außenministeriums sei es das Ziel, einen neutralen Status der Ukraine durch Gespräche zu erreichen. Man hoffe, dass die nächste Verhandlungsrunde bedeutendere Fortschritte erzielen werde.

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine zielt nach Angaben des Außenministeriums in Moskau nicht auf den Sturz der ukrainischen Regierung. Der Einsatz laufe strikt nach Plan, sagt die Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa.

Russlands Militär ist am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert, dies wird von der Führung in Moskau als "militärischer Sondereinsatz" bezeichnet.