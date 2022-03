Ukraine-Krieg : Ministerpräsidenten kehren aus Kiew sicher nach Polen zurück

Warschau Die Politiker aus Tschechien, Slowenien und Polen waren in die umkämpfte Hauptstadt der Ukraine gereist, um mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sprechen.

Nach ihrem Besuch in Kiew sind die Ministerpräsidenten von Polen, Slowenien und Tschechien sicher in die EU zurückgekehrt. Alle drei seien am Mittwoch in Polen eingetroffen, sagte der polnische Regierungssprecher Piotr Müller am Mittwochvormittag. Die drei Regierungschefs trafen in der ukrainischen Hauptstadt Präsident Wolodymyr Selenskyj.