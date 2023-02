Militärexperte Masala über Ende des Krieges „Das könnte Putin den Kopf kosten“

Antwort: Das ist schwierig zu sagen. Ich bin kein Russland-Experte. Aber so wie es sich für mich darstellt, ist es so: Dieser Staat ist am 24. Februar 2022 von einem autoritären in einen totalitären Staat übergegangen, und da stellt sich mir die Frage, ob Putin selbst so etwas nicht als Erfolg verkaufen könnte. Er kontrolliert sämtliche Medien.