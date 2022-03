Krieg in der Ukraine : Selenskyj will Moskaus Forderung nach Neutralität "gründlich" prüfen

Liveblog Kiew In den Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine will die Regierung in Kiew die Frage der von Russland geforderten Neutralität des Landes "gründlich" prüfen. Und: Die NRW-Landesregierung prüft strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Z-Symbols in der Öffentlichkeit. Alle Entwicklungen im Newsblog.

