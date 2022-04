Krieg in der Ukraine : Selenskyj kündigt massive Gegenwehr in der Ostukraine an

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angesichts des befürchteten russischen Großangriffs in der Ostukraine harte Gegenwehr angekündigt. Außerdem werden sich die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol nach Angaben der Regierung in Kiew auch nach Ablauf des russischen Ultimatums nicht ergeben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

