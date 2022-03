Krieg in der Ukraine : Westukrainische Metropole Lwiw meldet erste Angriffe seit Kriegsbeginn

Liveblog Kiew Die westukrainische Großstadt Lwiw ist nach übereinstimmenden Medienberichten in der Nacht zum Sonntag von Explosionen erschüttert worden. Was genau das Ziel der Angriffe war, ist noch unklar. Und: Die Evakuierungen von Zivilisten aus der belagerten Stadt Mariupol sind offenbar am Samstag zum wiederholten Mal gescheitert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wichtigsten Schlagzeilen: