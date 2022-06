Krieg in der Ukraine : Von der Leyen zu Gesprächen über EU-Beitrittsantrag in Kiew

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Der Krieg hat die Ukraine näher an die EU getrieben. Doch reicht es für einen Status als EU-Kandidat? Die Präsidentin der EU-Kommission will nun letzte Fragen in Kiew klären. Russland setzt derweil seine Versuche fort, besetzte ukrainische Gebiete enger an sich zu binden – und händigt dort jetzt russische Pässe aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

