Krieg in der Ukraine : Vitali Klitschko meldet mehrere Explosionen in Kiew

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Der Bürgermeister von Kiew berichtet über mehrere Explosionen in den Stadtteilen Danrnytski und Dniprovsky. Die Ukraine erklärt, sie habe am Samstag in einer Gegenoffensive einen Teil der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zurückerobert. Alle Entwicklungen im Blog.

