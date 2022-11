LIVE Ukraine-Newsblog Ukraine teilt Entdeckung von vier russischen „Folterstätten“ mit

Kiew · Ukrainische Ermittler haben in Cherson nach eigenen Angaben vier von den Russen genutzte Folterstätten entdeckt. Und: Nach einem Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet will Verteidigungsministerin Lambrecht deutsche Patriot-Luftabwehr in Polen stationieren. Alle News im Blog.

22.11.2022, 01:18 Uhr

(aku/peng/albu/rls/bsch/zim/mba/ahar/lha/juju/hebu/mro/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb)