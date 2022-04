Krieg in der Ukraine : Verfassungsschutz warnt Politiker vor russischen Cyberangriffen

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Der Verfassungsschutz warnt die deutsche Politik vor russischen Cyberangriffen. Und: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: