Krieg in der Ukraine : US-Minister Blinken und Austin zu Besuch in Kiew

„Deutschland kann liefern“, betont Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU). Die Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine soll nun mit einem Antrag vorangetrieben werden. Foto: dpa/Michael Mandt

Liveblog Kiew US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin sind am Sonntag nach Kiew gereist, um Präsident Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Und: Am Montag kommen im Kanzleramt erstmals staatliche Akteure und ehrenamtliche Helfer in großer Runde zusammen. Alle News im Blog.

