Krieg in Osteuropa : Ukraine wirft Russland Verletzung von Feuerpause in Mariupol vor

Liveblog Kiew Die Evakuierung von Menschen aus der Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben verschoben worden. Die „russische Seite“ halte sich nicht an die Waffenruhe, teilte die Stadt am Mittag mit. Zuvor war vereinbart worden, dass in der Hafenstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha eine Feuerpause in Kraft treten würde. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

