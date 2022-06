Ukraine-Newsblog : Ukraine will alle von Russland eingenommenen Städte zurückerobern

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videoansprache verkündet, alle von Russland im Krieg eingenommenen Städte zurückerobern zu wollen. Und: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Sonntagmorgen mehrere Explosionen gegeben. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: