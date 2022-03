Krieg in der Ukraine : Selenskyj soll per Videoschalte vor Bundestag sprechen

Liveblog Kiew Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj soll sich am kommenden Donnerstag per Videoschalte in einer Sitzung des Bundestags zu Wort melden. Der frühere Bundeskanzler Schröder soll der Website "Politico" zufolge heute Russlands Präsident Putin in Moskau treffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wichtigsten Schlagzeilen: