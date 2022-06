Krieg in der Ukraine : Selenskyj nimmt Einladungen zu Gipfeln von G7 und Nato an

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Der ukrainische Präsident hat auf Twitter seine Teilnahme am G7-Gipfel Ende Juni in Bayern bestätigt. Und: Staats- und Regierungschefs mehrerer Nato-Staaten haben der Ukraine eine weitere Lieferung schwerer Waffen in Aussicht gestellt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

