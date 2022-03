Krieg in Osteuropa : Selenskyj spricht per Video auf Frankfurter Friedensdemonstration

Liveblog Kiew Bei Friedenskundgebungen in mehreren europäischen Städten schaltete sich der ukrainische Präsident per Video zu. Gesundheitsminister Lauterbach bereitet eine Verteilung von verletzten Soldaten und kranken Menschen aus der Ukraine vor. Und: Marken wie Chanel und Cartier schließen ihre Boutiquen in Russland. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen