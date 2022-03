Krieg in der Ukraine : Schröder trifft laut Medienbericht Putin in Moskau

Liveblog Kiew Der frühere Bundeskanzler soll der Website "Politico" zufolge heute Russlands Präsident Putin in Moskau treffen. Dies sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Am Vormittag waren Verhandlungen der Außenminister von Russland und der Ukraine ohne Ergebnis geblieben. Mehr in Kürze.

