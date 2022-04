Krieg in der Ukraine : Scholz sieht russischen Krieg als Angriff auf die Werte der Demokratie

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew Kanzler Olaf Scholz wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, demokratische Staatsformen vernichten zu wollen. Und: Nach dem russischen Gaslieferstopp an Bulgarien reiste Regierungschef Petkow am Donnerstag nach Kiew. Nun tun sich sein Land und die Ukraine in vielerlei Hinsicht zusammen. Alle News im Blog.

