Krieg in der Ukraine : Scholz-Rede beim Weltwirtschaftsforum erwartet

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Wie verhält sich Deutschland zum Krieg in der Ukraine? Bundeskanzler Scholz muss darauf beim Treffen der Wichtigen und Mächtigen in Davos antworten. Unterdessen will die EU eingefrorene Vermögenswerte russischer Oligarchen beschlagnahmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

