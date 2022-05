Krieg in der Ukraine : Scholz plant Fernsehansprache zum Ukraine-Krieg

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew Olaf Scholz will sich am 8. Mai - 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges - in einer TV-Ansprache an die Bürger wenden und über den Krieg in der Ukraine sprechen. Und: Nach seiner verbalen Attacke gegen den Bundeskanzler sieht der ukrainische Botschafter Melnyk keinen Grund zur Entschuldigung. Alle Entwicklungen im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: