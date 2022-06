Krieg in der Ukraine : Scholz, Macron und Draghi zu Solidaritätsbesuch in Kiew

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Morgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Und: Selenskyj hat seine Teilnahme am G7-Gipfel in Bayern bestätigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

