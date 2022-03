Krieg in der Ukraine : Scholz und Rutte lehnen schnellen EU-Beitritt der Ukraine ab

Liveblog Kiew Die EU will der Ukraine stärker helfen, dämpft aber die Hoffnungen des Landes auf einen schnellen EU-Beitritt. Der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, soll sich am kommenden Donnerstag per Videoschalte in einer Sitzung des Bundestags zu Wort melden.

Die wichtigsten Schlagzeilen: