Krieg in der Ukraine : Russland soll Sturm auf Stahlwerk in Mariupol begonnen haben

Foto: AFP/ED JONES 8 Bilder Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol

Liveblog Kiew In Mariupol haben russische Truppen ukrainischen Medienberichten zufolge mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerks Azowstal begonnen. Eine Bestätigung aus Moskau liegt nicht vor. Derweil will CDU-Chef Friedrich Merz bei seinem Besuch in Kiew unter anderem Bürgermeister Vitali Klitschko treffen. Alle News im Blog.

