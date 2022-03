Krieg in der Ukraine : Russland setzt Statthalterin in besetzter Großstadt Melitopol ein

Liveblog Kiew Russland hat die prorussische Abegordnete Halyna Daniltschenko als Statthalterin in Melitopol eingesetzt. Sie rief die Ukrainer in der besetzten Großstadt auf, sich an „die neue Realität“ anzupassen und auf proukrainische Demonstrationen zu verzichten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen: