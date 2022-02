Krieg in der Ukraine : Nato verstärkt Truppen in Osteuropa

Foto: AFP/SERGEI SUPINSKY 22 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Die Nato will ihre Luft-, Land-, und Seestreitkräfte im Osten verstärken. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes sind russische Bodentruppen in das Land vorgedrungen. In mehreren nördlichen Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus habe die Armee mit Panzern die Grenze passiert. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken