Ukraine-Newsblog : Russland greift im Osten der Ukraine auf breiter Front an

Foto: AFP/TURKISH DEFENCE MINISTRY 9 Bilder Erster Getreide-Export der Ukraine wird inspiziert

Liveblog Kiew Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben russische Truppen Dutzende Städte an der Frontlinie im Osten beschossen. Sie versuchen demnach in sechs verschiedenen Gebieten in der Region Donezk anzugreifen. Alle News im Blog.

