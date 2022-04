Krieg in der Ukraine : Russland bestätigt Angriff auf Kiew während Besuchs von UN-Chef Guterres

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew Russland hat bestätigt, die ukrainische Hauptstadt während des Besuchs von UN-Generalsekretär António Guterres beschossen zu haben. Und: Die ukrainische Regierung will nach eigenen Angaben am Freitag Zivilisten aus dem belagerten Industriegelände Asow-Stahl in Mariupol in Sicherheit bringen. Alle News im Blog.

