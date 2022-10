Ukraine-Newsblog : Russland verkündet Ende der Teilmobilmachung

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Russlands Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Schoigu jetzt abgeschlossen. Und: Die Internationale Atomenergiebehörde schickt nach russischen Vorwürfen über eine „schmutzige Bombe“ Inspektoren in zwei Anlagen in der Ukraine. Alle News im Blog.

