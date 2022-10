Ukraine-Newsblog : Russischer Kampfjet stürzt über Wohnviertel ab

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Ein russischer Kampfjet ist in der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer über einem Wohnviertel abgestürzt. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet. Und: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Morgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Alle News im Blog.

