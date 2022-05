Krieg in der Ukraine : Russische Cyber-Einheiten sammeln persönliche Daten von Ukrainern

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew Seit Monaten legt Moskau mithilfe von Hackern Dossiers von Millionen Menschen in der Ukraine an. In besetzten Gebieten können die Truppen dadurch gezielt gegen Kritiker vorgehen. Und: Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist unerlaubt in den schwedischen Luftraum eingedrungen. Alle News im Blog.

