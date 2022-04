Krieg in der Ukraine : Rheinmetall will Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern

Foto: dpa/Rodrigo Abd 5 Bilder Von der Leyen besucht Butscha

Liveblog Kiew Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bietet eine Lieferung von bis zu 50 Kampfpanzern an die Ukraine an. Und: Österreichs Bundeskanzler Nehammer hat sein Gespräch am Nachmittag mit Wladimir Putin als „direkt, offen und hart“ bezeichnet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

