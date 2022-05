Krieg in der Ukraine : Putin warnt Deutschland vor weiteren Waffenlieferungen an Ukraine

Foto: AP/Emilio Morenatti 15 Bilder Die Leidtragenden des Krieges und ihre hinterlassenen Wunden

Liveblog Kiew Russlands Präsident Putin hat Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Derweil hält der ukrainische Chef-Unterhändler in den Gesprächen mit Russland eine Vereinbarung mit der Führung in Moskau nicht für vertrauenswürdig. Alle Entwicklungen im Blog.

