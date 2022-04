Krieg in der Ukraine : Putin und Selenskyj wollen an G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen

Foto: AP/Efrem Lukatsky 42 Bilder Mitten im Krieg: So feiern die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest

Liveblog Kiew Russland bereitet sich auf eine Teilnahme am Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im November in Indonesien vor. Und auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky kündigt sein Kommen an. Die Regierung Kiew wirft Russland den Raub von Getreide aus besetzten Gebieten in der Südukraine vor. Alle News im Blog.

