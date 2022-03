Krieg in der Ukraine : Polens Vize spricht sich für internationale Friedensmission aus

Liveblog Kiew Der Chef der regierenden PiS-Partei in Polen, Jaroslaw Kaczynski, befürwortet eine internationale Friedensmission in der Ukraine. Das sagte er bei einem Besuch der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in Kiew. Derweil äußern sich die Ukraine und Russland bei Friedensverhandlungen vorsichtig optimistisch. Und: Die Nato plant einen Sondergipfel. Alle News im Blog.

Die wichtigsten Schlagzeilen: