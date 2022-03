Krieg in der Ukraine : CDU-Politiker will Jachten von Oligarchen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen

Liveblog Kiew Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß will das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland dafür einsetzen, Kriegsopfern zu helfen. Und: In der belagerten Stadt sollen heute nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

