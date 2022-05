Krieg in der Ukraine : Scholz will nicht nur für „Foto-Termin“ nach Kiew reisen

Foto: dpa/Florian Gaertner 11 Bilder Deutsche Außenministerin Baerbock besucht die Ukraine

Liveblog Kiew Olaf Scholz will nur in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen, wenn konkrete Dinge zu regeln sind. Derweil stellt sich die Türkei in Bezug auf die Nato-Beitrittsbeschlüsse von Finnland und Schweden quer. Alle Entwicklungen im Blog.

